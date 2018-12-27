Надаль: тяжело возвращаться после травмы, но позитивное мышление помогает

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от возвращения на корт после травмы, которую он получил во время US Open. Надаль начнёт новый сезон с участия в выставочном турнире в Абу-Даби. В полуфинале он встретится с Кевином Андерсоном, представляющим ЮАР.

«Да, конечно, после травм тяжело возвращаться, ты устаёшь от боли. Но затем ты возвращаешься домой, всё приходит в норму, позитивный настрой перевешивает негатив. И на следующее утро просыпаешься с желанием продолжать играть, страстью, чтобы стать лучше, продолжать работать над собой. Именно так возвращаешься после травм.

Надеюсь, что ситуация повторится и в этот раз, я сумею вернуться на свой уровень, несмотря на все сложности. С нетерпением жду возвращения на корт. Я доволен своим прогрессом. Конечно, до поездки на официальные соревнования мне ещё нужно прибавить. Но я знаю, что участие в турнире в Абу-Даби поможет мне сделать важный шаг на пути к возвращению», — приводит Sport360.