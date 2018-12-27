Джокович — второй в списке лучших спортсменов Балкан в 2018 году, Халеп — третья

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович занял второе место в голосовании, в котором определялся лучший спортсмен Балканского полуострова в 2018 году. Джокович в голосовании уступил лишь полузащитнику «Реала» и сборной Хорватии по футболу Луке Модричу, который также был признан лучшим футболистом Европы. Третье место в голосовании заняла первая ракетка мира румынка Симона Халеп.

Организатором голосования выступило Новостное агентство Болгарии (BTA). В голосовании принимали участие представители новостных агентств Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Греции, Македонии, Черногории, Румынии, Сербии и Турции.

В 2018 году Джокович вернулся на корт после травмы. Он выиграл Уимблдон и US Open, став 14-кратным победителем турниров «Большого шлема». Халеп в 2018 году впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». Она стала победительницей «Ролан Гаррос».