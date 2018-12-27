Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Хачанов победил Тима и сыграет с Джоковичем на выставочном турнире в Абу-Даби

Хачанов победил Тима и сыграет с Джоковичем на выставочном турнире в Абу-Даби
Теннис / ATP

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 11-ю строчку в рейтинге ATP, вышел в полуфинал выставочного турнира, проходящего в Абу-Даби. В четвертьфинале Хачанов в двух сетах нанёс поражение восьмой ракетке мира австрийцу Доминику Тиму. Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Следующим соперником Хачанова станет первая ракетка мира серб Новак Джокович.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Хачанов — Тим.

Во втором полуфинале турнира в Абу-Даби встретятся испанец Рафаэль Надаль и Кевин Андерсон, представляющий ЮАР. Андерсон является действующим победителем турнира в Абу-Даби.

Выставочный турнир в Абу-Даби многие теннисисты рассматривают в качестве подготовки к грядущему Открытому чемпионату Австралии по теннису.

27 декабря 2018 года, четверг. 17:45 МСК
Абу-Даби. 1/4 финала
Матч окончен
Карен Хачанов
Карен Хачанов
Россия
7
7:6
3
6:3
 
Доминик Тим
Доминик Тим
Австрия
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент