Зверев: Кубок Хопмана — отличная подготовка к Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о желании выиграть Кубок Хопмана. На выставочном турнире Зверев сыграет в паре с соотечественницей Анжеликой Кербер. Также Зверев отметил, что участие в Кубке Хопмана поможет подготовиться к Открытому чемпионату Австралии, стартующему в январе 2019 года.

«В Австралии мне удалось потренироваться с Мэттью Эбденом. Он великолепный игрок, уверен, что у себя дома он покажет отличный теннис.

В прошлом году мы с Кербер были близки к выигрышу титула, но проиграли решающий матч швейцарцам. То поражение сильно расстроило. Посмотрим, как мы сможем подготовиться к турниру в этот раз, хочется выиграть.

Условия здесь очень хорошие: в Перте тепло, мы можем готовиться к Australian Open в плане покрытия и всего остального», — приводит слова Зверева Tennis World USA.