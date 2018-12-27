Винус Уильямс обыграла Серену в выставочном матче в Абу-Даби

Американские теннисистки Винус Уильямс и Серена Уильямс провели выставочный матч в Дубаи. Волевую победу одержала Винус, матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 10:8. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Винус занимает в рейтинге WTA 38-е место, а её сестра — 16-е. Серена в 2018 году вернулась в профессиональный спорт после родов. Американка вышла в финалы двух турниров «Большого шлема», но не сумела завоевать ни одного титула.

В Абу-Даби в эти дни проходит также выставочный турнир среди мужчин. В полуфинале турнира россиянин Карен Хачанов сыграет с сербом Новаком Джоковичем, а Кевин Андерсон из ЮАР встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Выставочные игры в Абу-Даби ведущие теннисисты рассматривают в качестве подготовки к предстоящему Открытому чемпионату Австралии, который состоится в январе 2019 года.