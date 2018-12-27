С. Уильямс: нет смысла говорить об инциденте на US Open, лучше идти дальше

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс отказалась говорить о скандале, который произошёл во время финала US Open — 2018. В матче с японкой Наоми Осакой американская теннисистка разругалась с арбитром после того, как судья снял с неё очки из-за подсказок тренера и неподобающего поведения на корте. После выставочного матча со своей сестрой Винус в Абу-Даби Серена призналась, что не хочет говорить об упомянутом эпизоде.

«Избегаю ли я этой темы? Я ничего не избегаю. Просто у меня нет времени говорить об этом. Я уже итак достаточно времени уделила тому инциденту, его обсуждали месяцами. Лучше всего оставить это в стороне и двигаться вперёд, думать о более важных и приятных вещах.

24 (в настоящее время у Серены 23 победы на турнирах «Большого шлема». — Прим. «Чемпионата») всегда было для меня важным числом. Как только я выиграла 22-й и 23-й титулы, я поняла, что хочу выиграть турниры «Большого шлема» 24 раза, повторить рекорд. Но для этого нужно обыгрывать сильнейших теннисисток мира.

Сейчас я в порядке, чувствую себя хорошо в физическом плане. Я много бегала и не устала, это важно», — цитирует Серену The Straits Times.