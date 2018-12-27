Джокович поддержал введение супер-тай-брейка на Australian Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал решение организаторов Открытого чемпионата Австралии по теннису внедрить на турнире правило супер-тай-брейка в заключительном сете.

«Введение супер-тай-брейка — правильное решение, игроки устали от марафонов в пятом сете. Супер-тай-брейк позволит игрокам сохранить силы на следующие матчи», — цитирует Джоковича Khaleej Times.

В настоящее время серб находится в Абу-Даби, где принимает участие в выставочном турнире. Соперником Джоковича в полуфинале турнира станет россиянин Карен Хачанов, обыгравший в четвертьфинале австрийца Доминика Тима. Australian Open — 2019 стартует в Мельбурне в январе. Действующим победителем турнира является бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер.