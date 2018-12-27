Надаль: не удивился возвращению Джоковича

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заявил, что его не удивило успешное возвращение восстановившегося после травмы серба Новака Джоковича. Джокович в 2018 году выиграл два турнира «Большого шлема» и закончил сезон в статусе первой ракетки мира.

«Мне нравится конкуренция, люблю играть на самых важных турнирах в мире. В этом моя мотивация. Турнир в Абу-Даби всегда считал важным, мне нравится готовиться к сезону здесь. Надеюсь, подготовка будет успешной.

Возвращение Джоковича в теннис? Новак всегда был удивительным игроком. Он великолепно провёл вторую половину сезона, особенно впечатлил меня на Уимблдоне. Его успешное возвращение не стало особым сюрпризом», — приводит слова Надаля Gulf News.