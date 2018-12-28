Свитолина: теннисисты испытывают давление, но важно подавать пример молодёжи

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о целях на новый сезон и призналась, что ждёт от теннисистов более примерного поведения.

«Мои главные цели остаются прежними — выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира. Я работают над этим с самого начала карьеры. Я уже привыкла к давлению и мне постоянно приходится справляться с этим. Думаю, в этом сильно помогает опыт.

Эмоциональное поведение игроков на корте? Лучшие игроки находятся под прицелом, любое их действие активно комментируется, это тяжело. У каждого игрока есть свой путь и собственное отношение к спорту. Но я считаю, что важно быть хорошим примером для молодых игроков, следовать принципам фэир-плей», — цитирует Свитолину Punto de Break.