В. Уильямс: в концовке матча с Сереной борьба была упорной

Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась впечатлениями от победы в выставочном матче с сестрой Сереной в Абу-Даби со счётом 4:6, 6:3, [10:8].

«Это была первая полноценная игра для меня, поэтому я не знала, как всё сложится. Мы обе пытались проверить себя на корте. В концовке борьба была упорной. В первой игре сезона ты просто надеешься, что всё пройдёт как надо.

Мне очень понравилось играть в Абу-Даби. Я чувствую, что хорошо готова физически. Я много работала в межсезонье, и это сказывается на моём самочувствии", — приводит слова Уильямс-старшей официальный сайт соревнований в Аду-Даби.

Винус — семикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка.

С. Уильямс: мы с Винус сыграли как в прежние времена!