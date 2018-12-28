В. Уильямс: в концовке матча с Сереной борьба была упорной

Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась впечатлениями от победы в выставочном матче с сестрой Сереной в Абу-Даби со счётом 4:6, 6:3, [10:8].
«Это была первая полноценная игра для меня, поэтому я не знала, как всё сложится. Мы обе пытались проверить себя на корте. В концовке борьба была упорной. В первой игре сезона ты просто надеешься, что всё пройдёт как надо.
Мне очень понравилось играть в Абу-Даби. Я чувствую, что хорошо готова физически. Я много работала в межсезонье, и это сказывается на моём самочувствии", — приводит слова Уильямс-старшей официальный сайт соревнований в Аду-Даби.
Винус — семикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка.
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