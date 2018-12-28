Бултер: моя цель — сыграть с Сереной. Она икона нашего вида спорта

22-летняя британская теннисистка Кэйти Бултер рассказала о целях, которые поставила перед собой на следующий сезон.

«На этот год у меня две главные цели. Первая — подкрепить качественное выступление прошедшего сезона, вторая — оставаться здоровой и прибавить в физическом плане.

Мне нравится агрессивно действовать на задней линии, но я также люблю играть разнообразно. Я могу гордиться многими аспектами своей игры, но не должна останавливаться на достигнутом. Во всём ещё можно стать сильнее. Я хочу работать как можно усерднее.

Ещё одна моя цель — сыграть с Сереной. Она икона нашего вида спорта. Надеюсь, я смогу встретиться с ней на Кубке Хопмана", — цитирует Бултер официальный сайт тура.

Кубок Хопмана пройдёт с 29 декабря по 5 января.