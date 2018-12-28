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Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Хачанов в Абу-Даби

Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Хачанов в Абу-Даби
Теннис / ATP

Сегодня, 28 декабря, в Абу-Даби состоится полуфинальный матч выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship, в котором сыграют представитель Сербии Новак Джокович и россиянин Карен Хачанов. Начало поединка запланировано на 18:00 мск.

Соперники дважды играли друг с другом в 2018 году. Новак победил Карена в четвёртом круге Уимлбдона со счётом 6:4, 6:2, 6:2. Хачанов оказался сильнее первой ракетки мира в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) — 7:5, 6:4.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Хачанов в Абу-Даби.

Победитель этого поединка в финале сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с южноафриканцем Кевином Андерсоном.

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