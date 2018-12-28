Миша Зверев снялся с соревнований в Брисбене

Теннисист из Германии Миша Зверев отказался от участия в соревнованиях в Брисбене из-за повреждения. Его место в основной сетке турнира занял японец Йосихито Нисиока.



В данный момент Зверев-старший располагается на 69-й строчке в мировом рейтинге ATP.



Соревнования категории ATP250 пройдут в период с 29 декабря по 6 января. Призовой фонд турнира, действующим чемпионом которого является австралиец Ник Кирьос, составляет $ 527 880.



Первой ракеткой Brisbane International в грядущем розыгрыше станет испанский теннисист Рафаэль Надаль. Четвёртый номер посева получил представитель России Даниил Медведев. С полным список теннисистов, которые выступят на соревнованиях, можно ознакомиться по ссылке.