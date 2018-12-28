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Миша Зверев снялся с соревнований в Брисбене

Миша Зверев снялся с соревнований в Брисбене
Теннис / ATP

Теннисист из Германии Миша Зверев отказался от участия в соревнованиях в Брисбене из-за повреждения. Его место в основной сетке турнира занял японец Йосихито Нисиока.

В данный момент Зверев-старший располагается на 69-й строчке в мировом рейтинге ATP.

Соревнования категории ATP250 пройдут в период с 29 декабря по 6 января. Призовой фонд турнира, действующим чемпионом которого является австралиец Ник Кирьос, составляет $ 527 880.

Первой ракеткой Brisbane International в грядущем розыгрыше станет испанский теннисист Рафаэль Надаль. Четвёртый номер посева получил представитель России Даниил Медведев. С полным список теннисистов, которые выступят на соревнованиях, можно ознакомиться по ссылке.

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