Шарапова: возможно, мои первые несколько матчей не будут идеальными

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала своё возвращение в тур после травмы, восстановление после которой заняло у неё более трёх месяцев.



«Я очень рада вернуться и сыграть на турнире в Шэньчжэне. Позади долгое восстановление после травмы плеча. Возможно, первые несколько матчей не будут идеальными, а моё состояние хорошим. Но мне нужно будет расти с каждым сыгранным матчем.



Я взбудоражена просто фактом своего возвращения и тем, что даю интервью перед стартом турнира. Я снова здесь, а это означает, что нужно снова бороться и пытаться стать чемпионом», – цитирует Шарапову Tennis World USA.



Последний официальный матч Мария провела в сентябре, уступив испанке Карле Суарес-Наварро в четвёртом раунде Открытого чемпионата США.

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