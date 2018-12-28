Пэн Шуай получила «уайлд-кард» на турнир в Шэньчжэне

Китайская теннисистка Пэн Шуай стала обладательницей «уайлд-кард» на турнир в Шэньчжэне (Китай), который пройдёт с 29 декабря 2018 года по 5 января 2019 года, сообщает официальный сайт тура. 32-летняя спортсменка в шестой раз примет участие в этих соревнованиях. В 2013 году она дошла до полуфинала в Шэньчжэне, в 2014-м — до финала.

Ранее приглашения от организаторов получили китаянка Ван Синьюй и россиянка Вера Звонарёва.

Китай на этих соревнованиях также представят Чжэн Сайсай, Чжан Шуай, Ван Цян и Ван Яфань. В состав участниц вошли россиянка Мария Шарапова, представительница Латвии Елена Остапенко и француженка Каролин Гарсия.

Действующей чемпионкой является первая ракетка мира румынка Симона Халеп.