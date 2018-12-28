Навратилова: Соболенко и Свитолина могут выиграть свои дебютные ТБШ в 2019 году

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от предстоящего сезона в женском теннисе.



«Кто может выиграть свой дебютный трфоей на турнирах «Большого шлема»? Думаю, это Арина Соболенко. Она продемонстрировала отличный теннис во второй половине прошлого сезона, а её тренер Дмитрий Турсунов очень нравился мне как игрок. Не сомневаюсь, что она пробьётся в топ-10 рейтинга в 2019 году, и, возможно, у неё что-то получится и на ТБШ.



Ещё есть Элина Свитолина. Если она продолжит играть так, как на Итоговом чемпионате в Сингапуре, то сможет преуспеть и на «Шлемах». Думаю, многие её недооценивают, однако сейчас она в хорошей физической форме и действительно хочет побеждать. Я не удивлюсь, если в 2019 году её ждёт прорыв на мэйджорах», – заявила Навратилова в интервью официальному сайту WTA.



Лучшим результатом Арины Соболенко на турнирах «Большого шлема» стал выход в четвёртый раунд на US Open — 2018. Элина Свитолина трижды играла в четвертьфиналах – на Australian Open и «Ролан-Гаррос».

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