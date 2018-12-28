Чилич снялся с турнира в Пуне из-за болей в колене

Теннисист из Хорватии Марин Чилич отказался от участия в соревнованиях в Пуне (Индия) из-за повреждения. Его место в основной сетке турнира занял американец Брэдли Клан.



«С нетерпением жду возвращения на корт, но боль в колене, которая начала меня беспокоить в концовке сезона, лишь усилилась. Лечение помогает, но пока я не готов до конца, потому не вижу смысла участвовать в турнире, не имея возможности выложиться на сто процентов», – написал Чилич в своём «инстаграме».



Соревнования категории ATP250 пройдут в период с 29 декабря по 6 января. Призовой фонд турнира, действующим чемпионом которого является француз Жиль Симон, составляет $ 527 880.

Первой ракеткой грядущего розыгрыша турнира станет представитель ЮАР Кевин Андерсон.