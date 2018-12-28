С. Уильямс: я люблю Агасси, в наших карьерах существуют определённые сходства

Американка Серена Уильямс уважительно прокомментировала карьеру своего соотечественника Андре Агасси.



«Я люблю Андре, он отличный парень. Думаю, в наших карьерах существуют определённые сходства. Агасси – великий американский теннисист, вошедший в историю», – цитирует Уильямс-младшую Tennis World USA.



На турнире Mubadala Tennis в Абу-Даби Серена сыграла свой первый матч в сезоне. В трёх партиях американка уступила своей старшей сестре Винус – 6:4, 3:6, 8:10.



«В любом случае я рада возможности сыграть в Абу-Даби. За прошлый год в моей жизни многое изменилось, а теперь начинается новый сезон. Матч с Винус стал его хорошим стартом», — сказала Уильямс.



В 2018 году бывшая первая ракетка мира, вернувшаяся к соревнованиям после рождения дочери, дошла до финала на двух турнирах «Большого шлема» — Уимблдона и Открытого чемпионата США.

С. Уильямс: мы с Винус сыграли как в прежние времена!