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С. Уильямс: я люблю Агасси, в наших карьерах существуют определённые сходства

С. Уильямс: я люблю Агасси, в наших карьерах существуют определённые сходства
Теннис / WTA

Американка Серена Уильямс уважительно прокомментировала карьеру своего соотечественника Андре Агасси.

«Я люблю Андре, он отличный парень. Думаю, в наших карьерах существуют определённые сходства. Агасси – великий американский теннисист, вошедший в историю», – цитирует Уильямс-младшую Tennis World USA.

На турнире Mubadala Tennis в Абу-Даби Серена сыграла свой первый матч в сезоне. В трёх партиях американка уступила своей старшей сестре Винус – 6:4, 3:6, 8:10.

«В любом случае я рада возможности сыграть в Абу-Даби. За прошлый год в моей жизни многое изменилось, а теперь начинается новый сезон. Матч с Винус стал его хорошим стартом», — сказала Уильямс.

В 2018 году бывшая первая ракетка мира, вернувшаяся к соревнованиям после рождения дочери, дошла до финала на двух турнирах «Большого шлема» — Уимблдона и Открытого чемпионата США.

С. Уильямс: мы с Винус сыграли как в прежние времена!
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