Надаль: моё состояние по шкале до 10? Я не силён в цифрах, но делаю шаги вперёд

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал процесс восстановления после операции на голеностопе, которую он перенёс в сентябре.



«Моё состояние по шкале от 1 до 10? Я не слишком силён в цифрах. Могу лишь сказать, что начал подготовку около двух недель назад и постепенно делаю шаги в направлении полного восстановления. Убеждён, что движение не стоит на месте.



Знаю, что у меня всё ещё есть время для того, чтобы на сто процентов подготовиться к Открытому чемпионату Австралии», – цитирует Надаля Tennis World USA.



Сегодня. 29 декабря, второй номер рейтинга WTA проведёт свой стартовый матч в новом сезоне. Его соперником станет представитель ЮАР Кевин Андерсон. Матч пройдёт в рамках выставочного турнира Mubadala Tennis в Абу-Даби.