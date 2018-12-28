А. Зверев: я против введения супер-тай-брейков на Australian Open

Немец Александр Зверев раскритиковал введение супер-тай-брейка в решающих партиях на Открытом чемпионате Австралии.



«Мне не очень нравятся такие перемены, потому что матчи, заканчивающиеся с условным счётом 12:10 в решающей партии, всегда врезаются в память болельщиков и теннисистов. Такие игры всегда более энергозатратны, но мне они нравятся», – цитирует Зверева The West Australian.



Напомним, с нового сезона правила определения победителя в решающих партиях на каждом из мэйджоров будут отличаться друг от друга.



Единственным турниром «Большого шлема», на котором тай-брейк в решающей партии не предусмотрен, остаётся Открытый чемпионат Франции.



Ранее свою точку зрения по поводу изменения правил высказал россиянин Карен Хачанов.

На Australian Open официально ввели супертай-брейк в решающем сете