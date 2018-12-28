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Хён Чхун обыграл Тима на выставочном турнире в Абу-Даби

Хён Чхун обыграл Тима на выставочном турнире в Абу-Даби
Теннис / ATP

Представитель Южной Кореи Хён Чхун занимающий 25-ю строчку в рейтинге ATP нанёс поражение австрийцу Доминику Тиму в матче выставочного турнира Mubadala Tennis в Аду-Даби – 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Матч не имел турнирного значения — оба теннисиста проиграли в четвертьфинальных матчах своим соперникам.

Напомним, сегодня, 28 декабря, состоится два полуфинальных матча на соревнованиях. Россиянин Карен Хачанов сыграет с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем, а испанец Рафаэль Надаль – с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.

«Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию матча Хачанов — Джокович.

Выставочный турнир в Абу-Даби многие теннисисты рассматривают в качестве подготовки к грядущему Открытому чемпионату Австралии по теннису.

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