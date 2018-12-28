Хён Чхун обыграл Тима на выставочном турнире в Абу-Даби

Представитель Южной Кореи Хён Чхун занимающий 25-ю строчку в рейтинге ATP нанёс поражение австрийцу Доминику Тиму в матче выставочного турнира Mubadala Tennis в Аду-Даби – 6:2, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Матч не имел турнирного значения — оба теннисиста проиграли в четвертьфинальных матчах своим соперникам.



Напомним, сегодня, 28 декабря, состоится два полуфинальных матча на соревнованиях. Россиянин Карен Хачанов сыграет с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем, а испанец Рафаэль Надаль – с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.



«Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию матча Хачанов — Джокович.



Выставочный турнир в Абу-Даби многие теннисисты рассматривают в качестве подготовки к грядущему Открытому чемпионату Австралии по теннису.

Теннис в пустыне. 10 причин следить за турниром в Абу-Даби С Абу-Даби, где сыграют Джокович, Надаль, Хачанов, Тим и сёстры Уильямс, начинается новый сезон. Рассказываем, чем интересен этот турнир.