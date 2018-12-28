А. Зверев: надеюсь, Кубок Хопмана продолжит существование и после старта ATP Cup

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал слухи о том, что грядущий розыгрыш Кубка Хомпана может быть последним. В календаре ATP его якобы заменят командные соревнования ATP Cup.



«Я никак не могу это комментировать, потому что не знаю, что конкретно в планах у организаторов — ещё ничего не было объявлено официально.



Надеюсь, турниры будут существовать автономно друг от друга, и никакой из них не прекратит своё существование. Если же Кубок Хопмана закроют, то я буду рад вернуться в Перт, чтобы сыграть тут на ATP Cup. Мне очень нравится этот город», – цитирует Зверева The West Australian.

Ранее немец раскритиковал организаторов Открытого чемпионата Австралии за введение супер-тай-брейков в решающих сетах.