Португальский футболист встретился с Надалем и показал татуировку с его лицом

22-летний португальский футболист Андре Хорта, выступающий за клуб «Лос-Анджелес» из MLS, встретился с бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча спортсменов состоялась в теннисной академии Надаля в Манакоре. Хорта продемонстрировал теннисисту свою татуировку: на ноге он сделал рисунок с лицом Надаля.

«Без сомнения, сегодня — один из самых счастливых дней в моей жизни! Каждый, кто меня знает, понимает, насколько для меня это важно. Просто посмотрите на моё счастливое лицо. Рафаэль, буду всегда благодарен тебе за этот день», — написал Хорта в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» футболиста

Надаль восстановился после травмы и приступил к подготовке к новому сезону. Испанец начнёт сезон в Абу-Даби участием в выставочном турнире.