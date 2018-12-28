Хенман: не сомневаюсь, что Маррей сможет вернуться на свой уровень

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенман поделился ожиданиями от возвращения на корт в новом сезоне шотландца Энди Маррея, который пропустил значительную часть сезона 2018 года из-за травмы. Маррей перенёс операцию на бедре, а после возвращения так и не набрал прежней формы.

«До травмы он играл в хороший теннис, здорово выглядел в четвертьфинале Уимблдона, хотя уже фактически играл на одной ноге. Если он сможет приблизиться к тому уровню, то будет соревноваться с сильнейшими. Ему это по силам», — цитирует Хенмана The Sun.

Новый сезон Маррей откроет на турнире в Брисбене (Австралия). Шотландец прилетел в Австралию заранее, чтобы подготовиться к соревнованиям и пройти акклиматизацию. После турнира в Брисбене Маррей планирует сыграть на Australian Open.