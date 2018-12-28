Итальянский эксперт: Маррей и Шарапова больше не выиграют ТБШ

Итальянский телекомментатор и эксперт Якопо ло Монако считает, что британец Энди Маррей и россиянка Мария Шарапова больше не смогут выиграть турниры «Большого шлема». Маррей и Шарапова пропустили длительный период из-за травм. Кроме того, Шарапова отбыла дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил.

«Я не думаю, что Шарапова вернётся на прежний уровень. Ей больше не выиграть мэйджор.

Маррей приложит усилия, чтобы снова бороться с сильнейшими. Но мне кажется, что победа на турнире «Большого шлема» для него практически невозможна. В прошлом было множество примеров игроков, которые страдали от проблем с коленями и больше никогда не возвращались на прежний уровень. Могу вспомнить Густаво Куэртена, Магнуса Нормана и Ллейтона Хьюитта.

Теннис Маррея требует больших физических усилий. С такой травмой это сложно», — цитирует ло Монако Tennis World Italia.