Гоффен: было сложно остаться без тенниса в концовке сезона

Бельгийский теннисист Давид Гоффен рассказал о восстановлении после травмы локтя и подвёл итоги года.

«У меня ушло почти шесть недель на то, чтобы отдохнуть и восстановиться. Сейчас проблемы с самочувствием ушли в прошлое. Конечно, было сложно оставаться в стороне от тенниса во время заключительной части сезона. С другой стороны, я смог хорошо подготовиться. Я смогу использовать это в течение следующего года.

Большое внимание уделил фитнесу и физической подготовке. Сейчас я могу снова тренироваться, и меня это радует, учитывая, что 2018 год был омрачён травмами.

Посмотрим, как всё сложится в следующем году. Но могу сказать с уверенностью, что я сделал всё, чтобы вернуться к прежней форме. Сейчас мне не хватает практики игры в теннис, но я скоро буду готов к турнирам», — цитирует Гоффена Tennis World USA.