Надаль: более-менее удовлетворён, несмотря на поражение от Андерсона

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби от Кевина Андерсона, представляющего ЮАР. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 4:6. После поражения Надаль отказался от матча за третье место, чтобы не перегрузить организм, восстанавливающийся после операции.

«Матч был тяжёлым, три сета. Я до этого не играл столько сетов после травмы. После игры бывает тяжело, чувствуется боль. Поэтому я решил не играть завтра в матче за третье место. Отдохну несколько дней, сезон только стартовал для меня. Моей целью было приехать в Абу-Даби.

После столь длительного перерыва болевые ощущения естественны. Если честно, я удовлетворён своей игрой. Более-менее удовлетворён и физическим состоянием. Я не думаю о том, чтобы сделать шаг назад, я хочу идти вперёд. Для меня сегодняшний матч — шаг вперёд. И это главное.

Хочу подготовиться к Australian Open. Думаю, я на правильном пути. Не стоит рисковать после операции», — приводит слова Надаля AFP.