Гоффен: 2019 год обещает быть очень интересным

Бельгийский теннисист Давид Гоффен поделился мнением о состоянии мужского тенниса. Бельгиец считает, что представители молодого поколения демонстрируют всё более уверенную игру.

«Грядущее поколение — очень сильное, эти ребята наступают, они начинают становиться топовыми игроками. Тем не менее считаю, что и я могу бороться с ними.

Из остальных тенденций сезона отмечу доминирование Джоковича во второй половине года. Федерер сейчас не может доминировать весь год, но он по-прежнему является очень сильным игроком, способным побеждать. Кто сможет победить Надаля на грунте? Это важный и интересный вопрос. Думаю, в следующем году сможет проявить себя и Энди Маррей. В любом случае 2019 год будет очень интересным», — цитирует Гоффена Niewsblad.