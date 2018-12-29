Кирьос попал в больницу после укуса паука

Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что его укусил паук. Спортсмен выложил в социальных сетях видео, на котором медики оказывают ему помощь.

Как сообщил Кирьос, паук укусил его за ногу. «Рождество каждый раз бывает разным!», — прокомментировал инцидент Кирьос.

Австралийскому теннисисту пришлось провести некоторое время в больнице Канберры. Несмотря на укус паука, Кирьос не планирует отказываться от выступления на турнире в Брисбене (Австралия), который будет проходить перед Открытым чемпионатом Австралии.

В настоящее время Кирьос занимает 35-е место в рейтинге ATP. Ранее Ник признался, что обратился к психологу с целью получения профессиональной помощи. После неудачного сезона Кирьос лишился статуса первой ракетки Австралии. Теперь в национальном рейтинге лидирует Алекс де Минор.