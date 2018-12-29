Надаль отказался от матча с Хачановым на выставочном турнире в Абу-Даби

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сообщил, что решил отказаться от матча за третье место на выставочном турнире в Абу-Даби. Соперником испанского теннисиста должен был стать россиянин Карен Хачанов.

Надаль в полуфинале в трёх сетах уступил представителю ЮАР Кевину Андерсону (6:3, 4:6, 3:6). После матча испанец, впервые вышедший на корт после травмы, признался, что ему было тяжело выдержать три сета игры. Также Надаль заявил, что испытывал болезненные ощущения. Испанец сообщил, что хочет отдохнуть и лучше подготовиться к Australian Open — 2019.

Хачанов в полуфинале турнира в Абу-Даби в двух сетах уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу (4:6, 2:6). «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого матча.