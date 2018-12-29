Норри обыграл Циципаса, Саккари — Бултэр на старте Кубка Хопмана

Состоялись первые матчи командных соревнований, проходящих в городе Перт (Австрали), Кубок Хопмана.



Британский теннисист Кэмерон Норри в двух партиях переиграл грека Стефаноса Циципаса — 7:6 (10:8), 6:4.



Длительность матча составила 1 час 48 минут. На счету победителя 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.



Соотечественница Циципаса Мария Саккари восстановила счёт в противостоянии сборных, обыграв британку Кэйти Бултэр — 6:0, 4:6, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Саккари отметилась 7 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 6 реализованными брейк-пойнтами из 12.



Результат противостояния сборных Греции и Великобритании определится в парном смешанном матче.