Хромачова и Вихлянцева проиграли на старте квалификации на турнир в Шэньчжэнь

Две российские теннисистки не сумели выйти во второй раунд квалификационного турнира в Шэньчжэне (Китай).



Ирина Хромачова в двух партиях проиграла румынке Монике Никулеску (2) с разгромным счётом — 0:6, 3:6. Продолжительность матча составила 58 минут.



Наталья Вихлянцева взяла только четыре гейма в матче с японкой Нао Хибино (5), уступив со счётом 2:6, 2:6. Матч продлился 1 час 4 минуты.



В основной сетке соревнований в Шэньчжэне сыграют Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Евгения Родина, Екатерина Александрова и Вера Звонарёва. Последняя получила специальное приглашение организаторов. Действующей победительницей турнира является румынка Симона Халеп. В финале прошлого розыгрыша турнира Халеп победила чешку Катержину Синякову.