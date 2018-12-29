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Хромачова и Вихлянцева проиграли на старте квалификации на турнир в Шэньчжэнь

Хромачова и Вихлянцева проиграли на старте квалификации на турнир в Шэньчжэнь
Теннис / WTA

Две российские теннисистки не сумели выйти во второй раунд квалификационного турнира в Шэньчжэне (Китай).

Ирина Хромачова в двух партиях проиграла румынке Монике Никулеску (2) с разгромным счётом — 0:6, 3:6. Продолжительность матча составила 58 минут.

Наталья Вихлянцева взяла только четыре гейма в матче с японкой Нао Хибино (5), уступив со счётом 2:6, 2:6. Матч продлился 1 час 4 минуты.

В основной сетке соревнований в Шэньчжэне сыграют Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Евгения Родина, Екатерина Александрова и Вера Звонарёва. Последняя получила специальное приглашение организаторов. Действующей победительницей турнира является румынка Симона Халеп. В финале прошлого розыгрыша турнира Халеп победила чешку Катержину Синякову.

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