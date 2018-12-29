Кудерметова и Блинкова вышли в финал квалификации на турнир в Шэньчжэнь

Российские теннисистки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова одержали победу в квалификационном турнире в Шэньчжэне (Китай).



Кудерметова (8) за 1 час 26 минут обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич — 6:4, 7:5, тогда как первая сеяная Блинкова оказалась сильнее хозяйки местных кортов Дуань Инъин — 6:4, 6:4. Их матч продлился 1 час 30 минут.



За выход в основную сетку соревнований россиянки поспорят друг с другом.



В основной сетке соревнований в Шэньчжэне сыграют Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Евгения Родина, Екатерина Александрова и Вера Звонарёва. Последняя получила специальное приглашение организаторов. Действующей победительницей турнира является румынка Симона Халеп. В финале прошлого розыгрыша турнира Халеп победила чешку Катержину Синякову.