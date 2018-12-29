Шарапова начнёт сезон матчем с Бачински в Шэньчжэне

Стали известны результаты жеребьёвки турнира категории International в Шэньчжэне (Китай) с призовым фондом $ 626 750, который пройдёт в период с 29 декабря по 5 января 2019 года.



Лидером посева стала француженка Каролин Гарсия, которая в первом матче сыграет с победительницей квалификации.



Экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова стартовую встречу проведёт со швейцаркой Тими Бачински. Ещё одна россиянка, Анастасия Павлюченкова, посеяная на турнире под восьмым номером, встретится с румынкой Аной Богдан.

Вера Звонарёва, получившая от организаторов «уайлд-кард», сыграет с представительницей Тайваня Люксикой Кхумкхум, а Екатерина Александрова — со словенкой Далилой Якупович.



Действующей победительницей турнира является румынка Симона Халеп. В финале прошлого розыгрыша турнира Халеп победила чешку Катержину Синякову.