Шамиль Тарпищев подвёл итоги 2018 года в российском теннисе

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поздравил всех с приближающимся Новым годом и подвёл итоги в российском теннисе за 2018 год.



«Минувший сезон был отмечен целым рядом важных побед, одержанных российскими теннисистами на международной арене, которые позволяют нам в целом позитивно оценить 2018 год и смотреть в будущее с оптимизмом.



Пожалуй, самым ярким событием для российских болельщиков стал XXIX теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля», который в этом году посетило рекордное количество зрителей — ​свыше 80 тыс. человек. На этом самом крупном турнире-долгожителе в нашей стране, сыгравшем системообразующую роль в развитии отечественного тенниса, рождались первые российские чемпионы, победители «Больших шлемов» и Олимпийских игр.



В 2018 году представители отечественного тенниса продолжили победные традиции славных предшественников: Дарья Касаткина и Карен Хачанов смогли оформить победный дубль в одиночном разряде, повторив успех 2007 года, когда чемпионами столичных соревнований стали Елена Дементьева и Николай Давыденко.



Несмотря на то что состав женского турнира был одним из сильнейших за всю историю, именно представительнице российского тенниса — ​21-летней уроженке Тольятти Дарье Касаткиной — ​удалось завоевать главный трофей. Эта победа позволила нашей молодой теннисистке впервые подняться на 10-ю строчку мирового рейтинга WTA.



Настоящий бой более именитой Анетт Контавейт дала на последнем столичном турнире дебютировавшая в основной сетке ВТБ Кубок Кремля Анастасия Потапова. Этот сезон стал по-настоящему прорывным для пробившейся в топ-100 семнадцатилетней спортсменки. На дебютном летнем турнире Moscow River Cup 2018 она впервые дошла до одиночного финала WTA и там же выиграла первый парный титул. Позже Анастасия вновь выйдет в финал — ​в Ташкенте, где титул в итоге достанется ее соотечественнице, Маргарите Гаспарян, которая обрела былую форму и вернулась в топ-100 мирового рейтинга WTA.



Нам также удалось выдвинуться на передовые позиции в пляжном теннисе. Впервые в истории этой спортивной дисциплины мировой рейтинг возглавил российский спортсмен — 29-летний лидер нашей сборной Никита Бурмакин, в топ-30 мирового рейтинга стоят россияне Иван Сыров (27-й) и Сергей Купцов (28-й). У женщин сразу шесть россиянок входят в первую мировую тридцатку, а наивысшие места занимают Ирина Глимакова (14), Дарья Чуракова (15) и Екатерина Каменецкая (20).



Одним словом, нынешнее поколение российских теннисистов достойно продолжает славные традиции предшественников, что позволяет России по-прежнему занимать достойное место среди ведущих мировых теннисных держав, а значит, мы, как всегда, просто обречены на успех. Удачи вам всем и новых ярких побед! С наступающим Новым годом!» — цитирует Тарпищева пресс-служба ФТР.