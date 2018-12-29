Донской начнёт сезон матчем с Андухаром на турнире в Пуне

Стали известны результаты жеребьёвки турнира категории ATP250 в Пуне (Индия) с призовым фондом $ 527 880, который пройдёт в период с 29 декабря по 6 января 2019 года.



Лидером посева стал южноафриканец Кевин Андерсон, который начнёт соревнования со второго круга и встретится с победителем пары Ласло Дьере (Сербия) – Арьюн Каде (Индия). Второй номер посева — Хён Чхун из Южной Кореи — также пропустит первый раунд, а во втором сыграет с сильнейшим представителем пары Эрнест Гулбис (Латвия) — Педро Соуза (Португалия).



Единственным россиянином, который сыграет в Пуне, стал Евгений Донской. В первом матче 28-летний теннисист сыграет с испанцем Пабло Андухаром, который посеян на турнире под восьмым номером.



Действующим победителем турнира является француз Жиль Симон. В финале прошлого розыгрыша турнира он победил Кевина Андерсона — 7:6, 6:2.

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