Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Парма» — «Рома». 29 декабря. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Т. Надаль: Рафаэль может сыграть на 16 турнирах в этом сезоне

Т. Надаль: Рафаэль может сыграть на 16 турнирах в этом сезоне
Теннис / ATP

Тони Надаль, дядя и бывший тренер второй ракетки мира Рафаэля Надаля, спрогнозировал плотность календаря племянника на 2019 год.

«В 2018 году Рафа не мог играть большее количество турниров из-за регулярных травм, однако, если он чувствует себя хорошо физически, думаю, 16 турниров в новом сезоне будет достаточно. Считаю, он может с этим справиться», — цитирует Тони Надаля Tennis World USA.

В минувшем сезоне 32-летний испанец сыграл на девяти турнирах, пять из которых ему удалось выиграть. В 49 матчах испанец одержал 45 побед.

Интересно, что лишь с одного из 14 последних хардовых турниров, на которые заявлялся Надаль, он не снялся до соревнований или во время них.

Ранее испанец представил свой календарь на 2019 год.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент