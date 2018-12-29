Т. Надаль: Рафаэль может сыграть на 16 турнирах в этом сезоне

Тони Надаль, дядя и бывший тренер второй ракетки мира Рафаэля Надаля, спрогнозировал плотность календаря племянника на 2019 год.



«В 2018 году Рафа не мог играть большее количество турниров из-за регулярных травм, однако, если он чувствует себя хорошо физически, думаю, 16 турниров в новом сезоне будет достаточно. Считаю, он может с этим справиться», — цитирует Тони Надаля Tennis World USA.



В минувшем сезоне 32-летний испанец сыграл на девяти турнирах, пять из которых ему удалось выиграть. В 49 матчах испанец одержал 45 побед.



Интересно, что лишь с одного из 14 последних хардовых турниров, на которые заявлялся Надаль, он не снялся до соревнований или во время них.

Ранее испанец представил свой календарь на 2019 год.