Эбден добыл волевую победу над Пуи на Кубке Хопмана

Австралийский теннисист Мэттью Эбден одержал победу в матче с французом Люка Пуи на групповом этапе командного турнира Кубок Хопмана, который проходит в Перте, со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. На счету Эбдена 13 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Его соперник отметился 14 подачами навылет, 5 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта из 2.



В первом матче сборных Австралии и Франции Эшли Барти принесла очко хозяевам турнира, в двух партиях нанеся поражение Ализе Корне. Впереди — парный смешанный поединок соперников.



Ранее завершился первый матч на турнире. Сборная Великобритании в напряжённой борьбе обыграла команду Греции.