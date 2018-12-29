Хачанов сыграет с Вавринкой, Рублёв — с Сеппи на старте турнира в Дохе

Третий сеяный на турнире в Дохе, российский теннисист Карен Хачанов, в стартовом матче соревнований встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой. Россиянин Андрей Рублёв в первом круге встретится с итальянцем Андреасом Сеппи. В случае победы Хачанов выйдет на победителя матча голландца Робина Хасе с чилийцем Николасом Джарри, а Рублёв — на сильнейшего во встрече испанца Альберта Рамоса с пятым сеяным, Николозом Басилашвили из Грузии.

Первая ракетка турнира в Дохе серб Новак Джокович начнёт соревнования встречей с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины, в второй сеяный, австриец Доминик Тим, в результате жеребьёвки получил в соперники француза Пьера-Юга Эрбера.

Турнир в Дохе пройдёт на харде с 31 декабря 2018 по 5 января 2019 года. Призовой фонд соревнований — $ 1 313 215.