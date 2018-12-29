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Джокович выиграл выставочный турнир в Абу-Даби, взяв верх над Андерсоном

Джокович выиграл выставочный турнир в Абу-Даби, взяв верх над Андерсоном
Теннис / ATP

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал победителем выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. В финальном матче Джокович в трёх сетах одержал волевую победу над Кевином Андерсоном из ЮАР со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

Ранее в полуфинале Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:4, 6:2. Андерсон в четвертьфинале был сильнее корейца Чхун Хёна, выиграв — 6:7, 6:2, 6:1, а в полуфинале взял верх над испанцем Рафаэлем Надалем — 4:6, 6:3, 6:4.

В матче за третье место Хачанов в трёх сетах обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 4:6, 10:3. Хачанов должен был играть с Надалем, однако тот не стал рисковать здоровьем и отказался от матча. Его заменил Тим, проигравший оба матча на Mubadala Tennis — Хачанову и Чхун Хёну.

29 декабря 2018 года, суббота. 18:00 МСК
Абу-Даби. Финал
Матч окончен
Кевин Андерсон
Кевин Андерсон
ЮАР
6:4
5:7
5:7
Новак Джокович
Новак Джокович
Сербия
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