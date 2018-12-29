Иснер: дочь сейчас — самое важное в жизни

Десятая ракетка мира американский теннисист Джон Иснер рассказал, какую роль играет в его жизни дочь Хантер, родившаяся 15 сентября 2018 года.

«Она, безусловно, самое важное в жизни, но я должен продолжать карьеру. Когда дочка вырастет, я смогу брать её с собой и не менять календарь», — приводит слова Иснера Tennis World USA.

Иснер раскрыл забавный секрет и рассказал о преимуществах высокого роста в теннисе. Рост Иснера — 208 см.

«Высокий рост помогает мне подавать, что является одним из моих главных оружий, но есть и недостатки: корт кажется немного жёстче, невозможно атаковать некоторые мячи. Мы видим сейчас, что высокие игроки добиваются успеха, и я один из них.

Прежде чем стать профессиональным теннисистом, я хотел быть телевизионным репортёром, освещающим спортивные состязания, и я не оставил такие планы. Но не сейчас. В данный момент я сосредоточен на карьере, у меня впереди ещё немало лет», — сказал Иснер.