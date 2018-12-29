Джокович: интересно следить за Марреем — за топ-игроком, независимо от рейтинга

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал возвращение на корт после травмы бедра бывшего лидера рейтинга, британца Энди Маррея, который выступит на турнире в Брисбене на следующей неделе. Этот старт станет шестым официальным турниром британца за последние 18 месяцев.

«Он всегда будет номером один, потому что он был номером один в мире. Он многократный победитель турниров «Большого шлема», у него менталитет чемпиона номер один. Я знаю его с 11 лет, очень уважаю его и люблю его игру. И его самоотверженность, его преданность тренировкам. Он очень скромный парень, очень уважительно относится к теннису и к своим соперникам. Будет очень интересно следить за ним как за топ-игроком, независимо от его рейтинга», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Медведев может сыграть с Марреем в стартовом матче в Брисбене