Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в основную сетку турнира в Брисбене (Австралия). На заключительной стадии квалификации 93-я ракетка мира Потапова в трёх сетах переиграла Каролину Мухову, представляющую Чехию. Матч завершился со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 6:0.

Матч продолжался 1 час 58 минут. Потапова стала единственной россиянкой, пробившейся в основную сетку турнира в Брисбене через квалификацию. Помимо Потаповой за выход в основную сетку турнира борьбу вела россиянка Софья Жук, но она уступила в первом раунде квалификации немке Андреа Петкович.

Турнир в Брисбене пройдёт в период с 29 декабря по 6 января 2019 года. В основной сетке турнира сыграют россиянка Дарья Касаткина, японка Наоми Осака, американка Слоан Стивенс, украинка Элина Свитолина и другие теннисистки.