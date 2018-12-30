Джокович: я бы слукавил, если бы сказал, что не думаю о победах на ТБШ

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что хотел бы побить рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема». Федерер с 20 титулами является рекордсменом, Джокович выигрывал турниры «Большого шлема» 14 раз.

«Я бы соврал, если бы сказал, что не думаю о выигрыше как можно большего количества турниров «Большого шлема». Очевидно, что это главная цель и желание. Турниры «Большого шлема» — самые важные, именно на них хочется добиться самых больших успехов. Ещё одна цель — оставаться первой ракеткой мира.

Оставаться на таком уровне — сложная задача, особенно для семейного человека. В последние несколько лет всё было иначе. Но мне нравятся вызовы в жизни. Ведь именно с помощью таких вызовов можно расти и учиться», — цитирует Джоковича Sport24.co.za.