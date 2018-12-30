Павлюченкова нанесла поражение Богдан в первом круге турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стартовала с победы на турнире в Шэньчжэне (Китай). В первом круге турнира Павлюченкова в двух сетах обыграла румынку Ану Богдан со счётом 6:0, 6:1.

Продолжительность матча составила 55 минут. 42-я ракетка мира Павлюченкова выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Её соперница, занимающая 76-е место в рейтинге WTA, не исполнила ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

В следующем круге турнира в Шэньчжэне Павлюченкова сыграет с румынкой Ириной Бегу.

Призовой фонд турнира, проходящего на харде, превышает $ 600 тыс. Действующей победительницей турнира является румынка Симона Халеп, которая в прошлом году в финале обыграла чешку Катержину Синякову.