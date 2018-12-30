Звонарёва в двух сетах обыграла Кухум на старте турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Вера Звонарёва с победы стартовала на турнире в Шэньчжэне (Китай). Россиянка, занимающая 109-е место в рейтинге WTA, нанесла в двух сетах поражение представительнице Таиланда Луксике Кухум со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Звонарёва выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. Её соперница, занимающая 66-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейка. Ранее соперницы на корте никогда не встречались.

Во втором круге турнира Звонарёва сыграет с француженкой Каролин Гарсией, получившей второй номер посева на турнире.

Призовой фонд турнира, проходящего на харде, превышает $ 600 тыс. Действующей победительницей турнира является румынка Симона Халеп, которая в прошлом году в финале обыграла чешку Катержину Синякову.