А. Зверев нанёс поражение Ферреру на Кубке Хопмана

Александр Зверев принёс немецкой команде вторую победу на Кубке Хопмана, который проходит в Перте (Австралия). Зверев в трёх сетах переиграл испанца Давида Феррера. Матч завершился со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:0).

Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. Четвёртая ракетка мира Зверев 9 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 5. Феррер, занимающий 126-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал два брейка.

Эта победа стала для Германии второй на турнире. Ранее немка Анжелика Кербер нанесла поражение испанке Гарбинье Мугурусе.

Сборные Германии и Испании попали в группу А, где также выступают сборные Австралии и Франции.