Ф. Лопес снялся с турнира в Дохе

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес отказался от планов по участию в турнире в Дохе (Катар). 37-летнего теннисиста в основной сетке турнира заменит лаки-лузер, сообщают организаторы.

Лопес шесть раз участвовал в турнире в Дохе. Впервые дебютировал на этом турнире в 2003 году и в первом круге уступил чеху Радеку Штепанеку. В прошлом году Лопес дошёл до второго круга, где проиграл боснийцу Мирзе Башичу.

Лучший результат в Дохе Лопес показал в 2005 году: дойдя до четвертьфинала, он уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

Лопес, занимающий 64-е место в рейтинге ATP, по всей видимости, завершит карьеру по окончании нового сезона.

Организаторы турнира в Дохе рассчитывают на сильный состав участников. Так, в Катар планируют приехать первая ракетка мира серб Новак Джокович и вице-чемпион «Ролан Гаррос» Доминик Тим.