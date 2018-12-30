Надаль: планирую ли завести семью? Жизнь — непредсказуемая штука

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль признался, что пока не планирует жениться. Спортсмен с 2005 года встречается с Марией Франциской Перелло. Тем не менее, как пояснил Надаль, до окончания карьеры он не хочет заводить семью.

«Думаю ли о том, чтобы стать отцом? У меня есть девушка, я не одинок и не один принимаю решения. Но ситуация должна быть подходящей. Семья? Пока не знаю, жизнь — непредсказуемая штука.

Думал, что в этом возрасте уже закончу карьеру и обзаведусь семьёй. В юности считал, что в 30 лет закончу с теннисом, но я продолжаю играть. Пока же могу точно сказать, что семья у меня обязательно будет, я не буду одинок», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

Перелло редко ездит с Надалем на турниры. Девушка предпочитает оставаться на Мальорке, чтобы заниматься работой и карьерой.