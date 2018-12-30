Ван Яфань отдала Шмидловой лишь гейм и вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне

Китайская теннисистка Ван Яфань вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне (Китай). На старте турнира китаянка нанесла поражение Анне Шмидловой из Словакии. Матч завершился со счётом 6:1, 6:0.

Продолжительность матча составила 59 минут. 70-я ракетка мира Ван Яфань выполнила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. Её соперница, занимающая 78-е место в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 1 брейк. Ранее соперницы встречались дважды, одержав по одной победе.

Соперницей Ван Яфань по второму кругу турнира станет победительница матча Онс Жабер (Тунис) — Чжан Шуай (Китай, 7).

Призовой фонд турнира в Шэньчжэне превышает $ 600 тыс. Соревнования проводятся на харде.